Thêm 2 thôn ở Hà Nam phải cách ly y tế 14 ngày

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam, kể từ 17 giờ ngày 1.5, tại H. Lý Nhân, các thôn Nội Đọ (xã Bắc Lý) và Đồng Yên (xã Chân Lý) đã phải thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 . Thời gian cách ly y tế của 2 thôn này là 14 ngày.

Được biết, thôn Nội Đọ gồm 169 hộ, 537 nhân khẩu và thôn Đồng Yên gồm 320 hộ, 1.200 nhân khẩu.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã giao UBND H.Lý Nhân cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Lý Nhân chủ trì, phối hợp với các ngành thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly; thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành. Chính quyền địa phương phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an ninh xã hội, các nhu cầu thiết yếu của người dân vùng cách ly và lực lượng liên quan làm nhiệm vụ tại địa bàn trong thời gian thực hiện cách ly; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Nam cũng quyết định tiến hành thực hiện cách ly xã hội đối với xã Đạo Lý theo Chỉ thị 16 và giãn cách xã hội đối với 2 xã Bắc Lý, Chấn Lý theo Chỉ thị 15. Thời gian thực hiện từ 13 giờ ngày 1.5.

Sở Y tế Hà Nam cho biết, từ 28.4 đến hết ngày 1.5, Hà Nam có 10 trường hợp mắc Covid-19. Qua điều tra, truy vết, cơ quan chức năng đã xác định được 521 trường hợp F1 và 1559 trường hợp F2.