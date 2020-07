Thêm địa phương đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh

Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh Tây Ninh chính thức hoạt động Ảnh: Giang Phương Ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Tây Ninh cho biết, Trung tâm được thiết kế bảo đảm hiệu quả triển khai phát triển đô thị thông minh. Trung tâm có khả năng nâng cấp, mở rộng tích hợp nhiều dịch vụ đô thị thông minh ...

Cũng qua đó, người dân có thể phản ánh các vấn đề bất cập của đô thị một cách kịp thời, giúp chính quyền đô thị tiếp nhận, giải quyết các bất cập nhanh chóng. Cho phép người dân theo dõi kết quả xử lý phản ánh.

Hệ thống giám sát, điều hành giao thông và an ninh, trật tự công cộng sẽ sử dụng các cảm biến camera giúp giám sát tình hình an ninh trật tự. Từ đó, giúp các ngành hỗ trợ điều hành xử lý các tình huống đảm bảo an ninh trật tự của địa phương, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ công tác phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm. Trung tâm còn giám sát môi trường; thống kê kết quả thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính; số liệu công tác khám, chữa bệnh; quản lý đất đai…

Còn Cổng thông tin du lịch Tây Ninh tại địa chỉ https://dulich.tayninh.gov.vn có tính năng giúp du khách tìm kiếm thông tin về địa điểm du lịch , các địa điểm lưu trú, các địa điểm ăn uống, sự kiện nổi bật, dịch vụ y tế, ngân hàng...

Lãnh đạo TP.Pleiku nhấn nút tượng trưng, khởi động phần mềm ứng dụng quản lý phản ánh và tương tác trực tuyến Ảnh: Trần Hiếu

* Sáng 3.7, TP Pleiku (Gia Lai) đưa vào sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý phản ánh và tương tác trực tuyến (ORIM – X), ứng dụng trong chuỗi đô thị thông minh khi Pleiku mới được công nhận đô thị loại I.

Từ phần mềm này, người dân có thể phản ánh đến các cơ quan chức năng của TP. Pleiku về các vấn đề như: xây dựng không phép, xả rác, lấn chiếm lòng lề đường, tụ tập buôn bán... Qua đó giúp cơ quan hữu trách có các biện pháp xử lý, phản ứng nhanh.

Qua phần mềm này, người dân cũng có thể đánh giá được chất lượng hành chính công.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND TP.Pleiku cho biết: “Phần mềm này nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý trật tự đô thị, từng bước xây dựng TP.Pleiku, đô thị loại I của Gia Lai Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp…”