Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ nổ ở Nghệ An

Chiều 19.12, thông tin từ UBND xã Long Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ nổ xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Văn Tiệp (49 tuổi, ở xóm 9, xã Long Sơn) khiến ông Tiệp tử vong tại chỗ, hiện đã thêm một nạn nhân nữa bị tử vong là anh Nguyễn Văn Thuận (22 tuổi), con trai ông Tiệp.

Anh Thuận tử vong sau khi được đưa đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Vợ anh Thuận là chị H' Hen Đung (20 tuổi, quê Đắc Lắc) cũng bị thương nặng, sẩy thai và phải cắt bỏ hai chân do bị dập nát.

Bình gas dùng để nấu ăn còn nguyên sau vụ nổ ẢNH CTV

Sáng nay, 19.12, chính quyền, các đoàn thể huyện Anh Sơn đã đến gia đình các nạn nhân thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng. Lãnh đạo huyện Anh Sơn đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra , làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều ngày 18.12, một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ nhà của ông Nguyễn Văn Tiệp. Hàng xóm chạy đến thì phát hiện căn nhà bếp của gia đình ông Tiệp bị đổ sập hoàn toàn, ông Tiệp tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Văn Thuận và vợ anh Thuận là chị H' Hen Đung bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ nổ, con gái 3 tuổi của vợ chồng anh Thuận đang nằm với mẹ trên võng nhưng may mắn thoát nạn.