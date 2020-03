Thêm một người trốn khỏi khu cách ly, Tây Ninh lại phát thông báo khẩn

Tối 29.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh H.Châu Thành (Tây Ninh) thông báo về Nguyễn Thành Nam (28 tuổi, ngụ xã Liên Mạc, H.Mê Linh, TP.Hà Nội) đã trốn khỏi khu cách ly tập trung tại địa bàn xã Thành Long.

Trước đó, tối 20.3, Nam nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trường THCS Thành Long.

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh , để đảm bảo đúng quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia và sự an toàn cho cộng đồng, Sở Y tế đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khẩn trương chỉ đạo cho công an rà soát các khách sạn, nhà trọ về thông tin của Nguyễn Thành Nam. Yêu cầu Sở GTVT tỉnh Tây Ninh thông báo thông tin về Nguyễn Thành Nam cho các nhà xe. Nếu phát hiện thông tin về Nam, phải thông báo ngay cho công an và y tế địa phương.