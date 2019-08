Thêm tài xế bị tước giấy phép lái xe vì vượt ẩu trong hầm Hải Vân

Ngày 22.8, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với người điều khiển phương tiện vượt trong hầm đường bộ Hải Vân , nơi có biển báo cấm vượt, hành vi vi phạm nguy hiểm có thể dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông. Trạm CSGT Phú Lộc đã mời tài xế và chủ xe làm việc và lập biên bản vi phạm Ảnh: T.H

Trước đó, từ thông tin phản ánh của người dân về xe khách BS 37B - 01997 phóng nhanh, vượt ẩu trong hầm Hải Vân vào ngày 14.8, rất dễ gây ra tai nạn giao thông, Trạm CSGT Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng xác minh, làm rõ.

Kết quả đã xác định tài xế vi phạm là Trần Duy Trinh (44 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) - nhân viên của nhà xe Hùng Trinh, chạy tuyến Nghệ An - Bình Dương, chủ nhà xe là ông Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) và mời chủ nhà xe và tài xế đến cơ quan làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế đã thừa nhận hành vi vượt trong hầm đường bộ nơi có biển báo cấm vượt.

Phòng CSGT đã ra quyết định xử phạt hành chính, phạt tiền 2,5 triệu đồng và tạm giữ bằng lái xe trong 2 tháng.