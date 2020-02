Thi thể bị phân xác trong vali trên sông Hàn: Mâu thuẫn chia tiền đánh bạc

Chiều 7.2, Công an thành phố Đà Nẵng có kết quả điều tra vụ thi thể trong vali thả trôi sông Hàn . Cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn ăn chia tiền đánh bạc, Xiao Guiping đã sát hại chị B.D.P (30 tuổi, ngụ Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc), sau đó phân xác, bỏ thi thể vào vali và thả trôi trên sông Hàn.

Xiao GuiPing bị tạm giữ Ảnh: Văn Tiến

Nạn nhân B.D.P nhập cảnh vào Việt Nam tháng 12.2019, thị thực có giá trị đến tháng 3.2020.

Qua đấu tranh, trưa 7.2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, bước đầu nghi can thừa nhận hành vi giết người. Và nguyên nhân Xiao Guiping sát hại chị B.D.P là do mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền đánh bạc.