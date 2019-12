Thi thể du khách người Anh được tìm thấy cách nơi gặp nạn 1,5 km

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích du khách mất tích khi tắm biển Tam Thanh ẢNH: NAM THỊNH

Theo ông Bình, khoảng 7 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương và người dân tiếp tục sử dụng thuyền, ca nô tìm kiếm trên biển đồng thời cử người đi dọc bờ biển để tìm kiếm thì phát hiện thi thể ông Robin Justin Willams trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn Hòa Thượng (xã Tam Thanh).

Khu vực tìm thấy thi thể ông Robin Justin Willams cách nơi du khách này gặp nạn khoảng 1,5 km.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 12 giờ 30 ngày 22.12, một đoàn khách người nước ngoài gồm 9 người (trong đó 5 nam và 4 nữ) đạp xe từ TP.Hội An (Quảng Nam) đến biển Tam Thanh (thuộc thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh). Đoàn du khách do một người Việt Nam dẫn đường, khi đến biển Tam Thanh cả đoàn dừng xe xuống tắm biển. Trong lúc đang tắm biển thì không may ông Robin Justin William (50 tuổi, mang quốc tịch Anh ), bị sóng biển cuốn trôi, mất tích.