Thích nghi an toàn với đại dịch

Ngày 9.9, căn cứ bản đồ Covid-19 TP.HCM do Sở TT-TT TP.HCM cập nhật, vẫn còn đậm đặc số ca nhiễm, khu vực tạm phong tỏa do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. Trong tổng số hơn 278.000 ca nhiễm, TP.HCM đang điều trị cho hơn 40.000 ca tại các bệnh viện điều trị Covid-19, hơn 140.000 ca đã xuất viện, số còn lại điều trị và được theo dõi tại nhà. Do dịch đã ngấm sâu và rộng trong cộng đồng nên từ khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên trong đợt 4 vào ngày 29.4, càng về sau, số ca nhiễm ngày càng tăng với ngày cao nhất 8.499 ca (ngày 3.9), và đến ngày 9.9 vẫn còn 5.549 ca (giảm 1.759 ca so với ngày 8.9).