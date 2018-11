Thiết bị bay không người lái uy hiếp an toàn hàng không

Theo đó, gần đây việc sử dụng các thiết bị trên có chiều hướng gia tăng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; đặc biệt gây uy hiếp hoạt động an ninh, an toàn hàng không tại khu vực Cảng hàng không Liên Khương.

Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng thiết bị bay không người lái, thiết bị bay siêu nhẹ theo quy định pháp luật; Phối hợp với Cục Quản lý thị trường kiểm tra hoạt động mua bán các thiết bị trên; Giao công an tỉnh rà soát, điều tra, xử lý các đối tượng sử dụng các thiết bị nêu trên xâm phạm đến các mục tiêu trọng điểm, khu vực cấm, khu vực an ninh quốc phòng.