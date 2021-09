Thiếu niên 14 tuổi vô cớ đâm 2 chị em do 'bực bội trong người'

Ngoài việc cho bảo lãnh để đưa đi thăm khám, điều trị tâm lý, Công an Q.Thanh Khê cũng yêu cầu gia đình giám sát chặt chẽ, giáo dục H.M.T. (14 tuổi, ngụ đường Thái Thị Bôi, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê), sau vụ đâm người

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 20 giờ ngày 30.8, T. ra khỏi nhà, đi bộ trên vỉa hè hướng về đường Lê Độ. Đến trước nhà 164 Thái Thị Bôi, T. thấy anh P.N.N. (28 tuổi) đang ngồi trước nhà liền hỏi “Có sợ tao không?” dù cả hai không quen biết.

Anh N. trả lời “Tôi không có làm gì mà sợ” thì liền bị T. rút dao dài 32 cm ra đâm. Khi anh N. dùng bàn tay trái đỡ thì bị T đâm tiếp vào cánh tay trái. Chị P.T.H.N. (35 tuổi, chị của anh N.) đang ở dưới bếp, thấy cả hai giằng co, chạy lên can ngăn cũng bị T. đâm bị thương vai trái, sau đó T. cầm dao bỏ chạy. Chị H.N. tưởng cướp nên tri hô, T. đã bị công an tuần tra gần đó bắt giữ.

Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê, cho hay phải qua ngày 31.8, T. nghỉ ngơi tỉnh táo, điều tra viên mới làm việc được. T. khai nhận không quen biết, không mâu thuẫn với hai chị em nạn nhân, cũng không có ý định cướp tài sản mà do "bực bội trong người" nên vô cớ dùng dao đâm người.

“Lời khai của T. phù hợp với kết quả thu thập từ gia đình. Theo đó, T. học giỏi nhưng biểu hiện tâm lý và tinh thần bất thường, không có bạn bè, sau giờ học thường tự nhốt mình trong phòng, nguy cơ cao là tự kỷ”, trung tá Trần Văn Tuấn nói.

Đặc biệt, T. nghiện game bạo lực. Ba ngày trước khi xảy ra vụ đâm người, gia đình phát hiện T. chơi game bắn giết trong nghĩa địa, nên đã cấm cản T. Trước khi ra khỏi nhà gây án, T. viết giấy để lại với nội dung "bực bội trong người nên ra đường", dặn gia đình đừng lo vì T. đã đeo khẩu trang đầy đủ. T. mặc đồ đen, đeo găng tay giống nhân vật sát thủ trong game bạo lực, mang theo 1 con dao, 1 cái kéo.