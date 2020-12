Thiếu tướng Lê Hồng Nam: Công an TP.HCM đã đình chỉ 25 công an P.Phú Thọ Hòa

Chiều 7.12, trong buổi họp báo về Kết quả công tác công an năm 2020; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 tổ chức tại trụ sở Bộ Công an phía Nam (Q.1, TP.HCM), Giám đốc Công an TP.HCM, thiếu tướng Lê Hồng Nam đã thông tin về vụ các cán bộ công an sai phạm xảy ra tại Công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú) vốn được dư luận quan tâm thời gian vừa qua.