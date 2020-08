Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP.Hà Nội

Ngày 17.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP.Hà Nội đã được tiến hành, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và đại tướng Tô Lâm , Bộ trưởng Bộ Công an, tham dự và chỉ đạo đại hội.

Tại đại hội, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung , Giám đốc Công an TP.Hà Nội, báo cáo đề án nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP.Hà Nội.

Theo đó, tham gia ban chấp hành có 6 người trong ban giám đốc; đại diện các khối an ninh, cảnh sát, trực thuộc; xây dựng lực lượng, hậu cần và 1 người là phó chủ nhiệm chuyên trách ủy ban kiểm tra đảng ủy.

Đại hội đã đề cử 29 ứng viên để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, 247 đại biểu đã bầu 26 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi được bầu, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP.Hà Nội đã họp phiên đầu tiên, bầu 8 người vào ban thường vụ; 8 người vào ủy ban kiểm tra; bầu các chức danh bí thư và phó bí thư Đảng ủy Đảng bộ Công an TP.Hà Nội.

Trong đó, 8 người được bầu vàoBan Thường vụ Đảng ủy Công an TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội; thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội; thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội; đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội; đại tá Trần Ngọc Dương, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội; đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội; đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.Hà Nội, và đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP.Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy; thiếu tướng Đào Thanh Hải được bầu giữ chức danh Phó bí thư Đảng ủy Công an TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải cũng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP.Hà Nội.