Thời tiết các tỉnh đông Bắc bộ rét đậm, rét hại

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển

Trong ngày và đêm 9.2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng lan rộng khắp các tỉnh đông Bắc bộ và các tỉnh bắc Trung bộ, một số nơi ở phía tây Bắc bộ và trung Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trời rét. Đặc biệt các tỉnh phía đông Bắc bộ có thời tiết rét đậm với nhiệt độ từ 12 - 15 độ C, đặc biệt khu vực vùng núi các tỉnh đông Bắc bộ có rét hại với nhiệt độ từ 8 - 11 độ C. Do nằm trọn trong khối không khí lạnh, thời tiết tại Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa nhỏ, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 13 - 15 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều vùng biển xuất hiện thời tiết xấu với sóng lớn, gió mạnh kéo dài đến hết ngày 10.2. Cụ thể, ở vùng biển vịnh Bắc bộ gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển khu vực bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.