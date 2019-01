Thời tiết miền Bắc có mưa rét từ đầu tuần

Sáng nay, 20.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết các tỉnh miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh mới.

Dự báo khoảng chiều tối nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc. Trong đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh miền Bắc, sau đó tiếp tục lan rộng đến các tỉnh bắc Trung bộ và một số nơi ở trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh miền Bắc trong đêm nay và sáng mai, 21.1, bắt đầu có mưa, mưa rào trên diện rộng. Thời tiết ở các tỉnh phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa chuyển sang rét đậm, vùng núi rét hại , nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ C, ở vùng núi các tỉnh miền Bắc trong khoảng 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.