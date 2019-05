Thời tiết thay đổi bất thường, đề phòng giông lốc, mưa đá

* Cảnh báo bệnh đạo ôn và rầy nâu trên lúa hè thu

Trong hai ngày cuối tuần (18 - 19.5), nhiều nơi trời nắng chói chang từ sáng đến chiều, cường độ nắng tăng mạnh do trời quang mây, nhiệt độ cao nhất hầu hết từ 36 - 39oC, vùng núi phía tây có nơi trên 40oC, mưa giông chỉ xuất hiện vài nơi nên trời rất oi bức khó chịu cho đến tận chiều tối.

Thời tiết thay đổi đột ngột từ nắng gắt sang nhiều mây và mưa giông diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to tập trung vào chiều tối, có lúc mưa đêm. Như vậy, sau đợt nắng nóng gay gắt, cần đề phòng giông sét, lốc xoáy, gió giật và mưa đá có thể xảy ra. Sau đó mưa có xu hướng giảm và gần cuối tuần sẽ bắt đầu đợt nắng nóng trở lại do áp thấp nóng phía tây lấn sang.

Tây nguyên và Nam bộ cũng nắng nhiều trong hai ngày cuối tuần do gió tây nam suy yếu, mưa giảm nên trời khá nóng trở lại. Tuy nhiệt độ cao nhất không vượt quá 35 - 36oC nhưng do độ ẩm cao nên cảm giác nóng bức khó chịu, chiều tối có mưa giông vài nơi.

Từ thứ ba đến hết tuần sau gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần nên thời tiết chuyển xấu hơn, mưa tăng cả về diện và lượng, sáng nắng chiều mưa. Đợt mưa này trùng với lúc có triều cường giữa tháng 4 âm lịch, theo dự báo đỉnh triều lớn đạt mức báo động 2 trên sông Sài Gòn và kênh Đồng Điền vào chiều tối, cũng là lúc có thể mưa to, do vậy nhiều nơi trũng thấp có khả năng bị ngập vào giờ cao điểm từ 17 - 19 giờ. Trong khi đó mưa giông kèm theo sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh rất nguy hiểm.

Nhìn chung, thời tiết khắc nghiệt và thay đổi bất thường từ nắng nóng sang mưa giông trong 7 ngày tới gây bất lợi cho cây trồng vật nuôi, tình hình sâu hại và dịch bệnh có thể bộc phát nhanh. Bệnh đạo ôn được cảnh báo trên cả 3 miền trong vụ lúa hè thu, nhất là trên các diện tích lúa xanh tốt do bón thừa đạm trong điều kiện thời tiết thuận lợi như nóng - lạnh, mưa và sương mù, là một trong những bệnh hại chính ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng lúa, trên các giai đoạn sinh trưởng của lúa từ thời kỳ mạ đến lúa trổ chín.

Các tỉnh Nam bộ tiếp tục theo dõi bẫy đèn, rầy nâu nhằm hạn chế khả năng lan truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do rầy nâu gây ra cho lúa hè thu 2019.