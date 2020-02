Thông tin 'Corona làm chết 3 người ở miền Tây' là hoàn toàn bịa đặt

Chiều 3.2, đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Long An, cho biết lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng nghiệp vụ mời chủ tài khoản Facebook Trần Trung để làm rõ thông tin 'Corona làm chết 3 người ở miền Tây' đăng trên Facebook; đồng thời yêu cầu gỡ nội dung đăng tải sai sự thật.

“Việc cố tình tung tin sai sự thật Công an tỉnh sẽ xử phạt vi phạm hành chính nghiêm khắc theo quy định của pháp luật”, đại tá Lê Hồng Nam nói.

Tài khoản Facebook có tên Trần Trung đăng thông tin sai sự thật, bị công an mời làm việc để xử lý. Ảnh chụp màn hình

Việt Nam có 8 người nhiễm virus corona, hàng chục tỉnh thành cho học sinh nghỉ học

Cùng ngày, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, khẳng định đến nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp bệnh nhân chết do virus corona như tài khoản Facebook Trần Trung đăng tải. “Đây là thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự”, ông Phúc nói.