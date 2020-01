Phạt 10 triệu facebooker đưa tin sai sự thật về vi rút corona

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng, bài viết đã có gần 600 lượt chia sẻ. Đến 22 giờ cùng ngày, chủ facebook trên đã gỡ bài viết.

Ngay khi thông tin do Vũ Thị N.T được đăng trên mạng xã hội facebook, các cơ quan chức năng đã khẩn trương xác minh làm rõ. Theo đó, trong ngày 26.1, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp không có trường hợp nào nghi nhiễm corona.

Sáng 30.1, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hải Phòng, đã mời Vũ Thị N.T lên làm việc. Vũ Thị N.T đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, đồng thời bày tỏ sự hối hận vì không lường trước được hậu quả của hành vi tung tin đồn thất thiệt do mình gây ra.