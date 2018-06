Thủ đoạn nhận hối lộ tinh vi trong vụ án liên quan xơ sợi Đình Vũ

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, xảy ra tại Công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi dầu khí (PVTEX), Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVCKGB), Công ty cổ phần PVTEX Kinh Bắc và một số đơn vị liên quan.



Liên minh ma quỷ





Trong vụ án nêu trên, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố Trần Trung Chí Hiếu về tội cố ý làm trái và nhận hối lộ; Đỗ Văn Hồng, Đào Ngọ Hoàng, nguyên Trưởng phòng Thương mại hợp đồng PVTEX và Vũ Phương Nam, nguyên Kế toán trưởng PVTEX, về tội cố ý làm trái. Riêng Vũ Đình Duy đang bỏ trốn, Cơ quan ANĐT đã tạm đình chỉ điều tra, tách vụ án khi nào bắt được xử lý sau.



Năm 2007, Tập đoàn dầu khí VN (PVN) ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn dệt may (Vinatex) thực hiện dự án xơ sợi Đình Vũ có địa chỉ tại khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng với tổng mức đầu tư ban đầu dự kiến 324,8 triệu USD, tương đương 5.400 tỉ đồng. Một pháp nhân được hai bên lập ra để quản lý dự án là PVTEX, đồng thời làm chủ đầu tư, do Trần Trung Chí Hiếu làm chủ tịch HĐQT, Vũ Đình Duy làm tổng giám đốc. Dự án này sau đó đã được ông Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐTV PVN, đồng ý chỉ định cho Công ty cổ phần xây lắp dầu khí VN (PVC), do Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch HĐQT, làm tổng thầu. Từ chủ trương này, PVC đã huy động nhiều đơn vị thành viên, gồm cả PVCKGB do Đỗ Văn Hồng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, ôm các gói thầu liên quan dự án.