Thu giữ súng và cả bao hung khí tại TP.HCM

Cụ thể, khoảng 5 giờ ngày 15.12, Công an P.14 phối hợp với Công an Q.8 bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà số 1458 Hoài Thanh (P.14, Q.8). Khi vào bên trong, công an phát hiện 1 khẩu súng tự chế và cả bao hung khí tự chế như: ba chĩa, dao, rựa... nên lập biên bản, thu giữ. Lúc này, trong nhà chỉ có bà Nguyễn Thúy Dung (41 tuổi). Sau đó, công an đưa bà Dung cùng số hung khí về trụ sở Công an P.14 để làm rõ.