Thu giữ thêm 20 kg ma túy trong kho hàng

Ngày 27.11, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết liên quan vụ bắt giữ nghi phạm vận chuyển gần 11 kg ma túy tại Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Thanh Niên đã thông tin), lực lượng Công an tỉnh An Giang tiến hành điều tra nhanh và thu giữ thêm khoảng 20 kg ma túy cất giấu trong một kho hàng.