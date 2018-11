Thu hồi đất làm KCN Bàu Xéo, vì sao khiếu nại kéo dài?

Bộ Công an từng cảnh báo Liên quan đến giai đoạn đầu “ra” chủ trương thành lập KCN Bàu Xéo, vào tháng 9 và tháng 11.2005, Bộ Công an từng có 2 văn bản. Theo đó, có 2 vấn đề quan trọng mà Bộ Công an nêu ra. Thứ nhất, cần cân nhắc cho phép thực hiện dự án vì khả năng tài chính của chủ đầu tư thấp so với quy mô dự án. Thứ hai, việc đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tạo công ăn việc làm cho người dân phải di dời chưa được đề cập thỏa đáng trong dự án sẽ gây bức xúc, dễ tạo thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.