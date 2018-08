Thu hồi hơn 2.233 tỉ đồng tài sản tham nhũng

Thực hiện theo Nghị định của Chính phủ và các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát kinh tế được thành lập trên cơ sở sáp nhập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) thuộc Tổng Cục cảnh sát trước đây. Cục Cảnh sát kinh tế có 16 phòng chức năng.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế và là Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát kinh tế toàn quốc đã phát hiện 9.440 vụ vi phạm, tội phạm kinh tế; thụ lý điều tra 2.064 vụ án/2.875 bị can (tăng 29% số vụ và 21% số bị can so với cùng kỳ 2017); khởi tố mới 1.126 vụ án/1.483 bị can (tăng 45% số vụ và 43% số bị can). Tổng thu hồi, tạm giữ, kê biên 3.791 tỉ đồng; trong đó, án tham nhũng 2.233 tỉ đồng (đạt 43%) án kinh tế 1.558 tỉ đồng.