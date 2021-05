Thử nghiệm giai đoạn 3 vắc xin Covid-19 'made in Vietnam'

Theo Bộ Y tế , dự kiến vào ngày mai (24.5), Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia (Hội đồng Đạo đức) sẽ họp, xem xét thông qua quyết định cho phép triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (TNLS) giai đoạn 3 vắc xin Covid-19 Nano Covax

Đây là vắc xin Covid-19 “made in Vietnam” do Công ty Nanogen (TP.HCM) nghiên cứu phát triển. Nếu được thông qua, có thể ngay trong ngày 25 - 26.5, đơn vị nghiên cứu sẽ triển khai tiêm trên người tình nguyện

Theo đề cương được phê duyệt ban đầu, giai đoạn 3, là nghiên cứu đa trung tâm triển khai tại Việt Nam và nước ngoài, tiêm rộng rãi trên người tình nguyện, khoảng 10.000 - 30.000 người. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của TNLS giai đoạn 3 (giai đoạn 3A), dự kiến vắc xin sẽ được tiêm cho 800 người tình nguyện. Kết quả sau tiêm được đánh giá nghiêm ngặt, là cơ sở để Hội đồng Đạo đức xem xét cho phép tiếp tục tiêm vắc xin trên diện rộng hơn, trong giai đoạn tiếp theo của TNLS giai đoạn 3.

Trước đó, từ tháng 12.2020 - 2.2021, vắc xin Nano Covax đã được TNLS giai đoạn 1 thành công, do Học viện Quân y (Cục Quân y, Bộ Quốc phòng) thực hiện, xác định an toàn và có sinh miễn dịch. Tiếp đó, TNLS giai đoạn 2 do Học viện Quân y và Viện Pasteur TP.HCM thực hiện tại 2 điểm (Hà Nội và Long An) được triển khai từ 26.2.2021 và hoàn thành vào cuối tháng 4 vừa qua, xác định liều tiêm phù hợp nhất. TNLS giai đoạn 2 của vắc xin Nano Covax đã được tiến hành trên 560 người, chia làm 4 nhóm. Ở giai đoạn TNLS 2 cũng đã mở rộng tiêm vắc xin cho nhóm người cao tuổi. Trong đó, người cao tuổi nhất đã tiêm là 76 tuổi.