Thu phí đỗ ô tô, tiền vào túi ai?: 'Đầu gấu' chặn xe thu tiền

'Tao quen trưởng công an phường' “Mình chỉ hướng dẫn đặt “app” (đặt thông qua ứng dụng - PV) thôi, chứ đâu có làm được gì. Nếu ai muốn “chống” (không cài app) thì đóng cửa xe bỏ đi; còn mình chụp hình lại rồi về, để ở “trên” phạt nguội nhưng không hiệu quả vì chẳng thấy ai xử lý. Mỗi ngày cỡ 50 chiếc ô tô không chịu tuân thủ việc cài app, đóng phí”, một nữ nhân viên TNXP thu phí trên đoạn đường Nguyễn Cư Trinh (từ hướng đường Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh, Q.1) nói và cho hay đoạn đường này có một quán phở, chủ là dân Hải Phòng. Buổi sáng khách vào ăn, chị tới hướng dẫn cài app, nhưng có hôm đã bị chủ quán chửi: “Ở đây nhà tao xe đậu không có thu phí, đặt app gì hết”. “Nhìn vậy thôi chứ toàn xe của nhà người ta không. Họ đậu đó mình đâu có làm gì được, họ bảo nhà họ thì họ đậu”, nữ TNXP này nói rồi cho biết, việc hướng dẫn khách đặt app cũng lắm rủi ro vì khách thường xuyên cự cãi, không chịu chấp hành. “Vừa rồi có người khách vào đậu, mình hướng dẫn cách thu phí thì người khách to tiếng bảo: “Nè tao quen trưởng công an phường ở đây. Mày muốn mày “đi” không...”, nữ nhân viên TNXP kể.