Thu 'tiền bảo kê' học sinh, nam thanh niên bị bắt giữ

Ngày 17.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Cần Giuộc (Long An) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Dũng (26 tuổi, ngụ ấp Lộ Trung, xã Mỹ Lộc, H.Cần Giuộc) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản