Thứ trưởng Bộ Công an trả lời các vấn đề về vụ Đồng Tâm

Sáng 14.1, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao đổi với báo chí về những gì xảy ra tại làng Hoành (xã Đồng Tâm , H.Mỹ Đức, Hà Nội) rạng sáng 9.1, qua đó phần nào vén màn sương mù về tình huống 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, làm rõ chi tiết có hầm chông hay không, tại sao công an lại triển khai lực lượng trong đêm?...

Về bối cảnh xảy ra sự việc, ông Lương Tam Quang cho biết: “Từ 2017 đến nay, nhất là sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận rà soát kết luận thanh tra của Thanh tra TP.Hà Nội, tình hình an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm tiếp tục diễn biến phức tạp . Một số đối tượng đã tổ chức các hoạt động phản đối thông báo của Thanh tra Chính phủ, chống đối quyết liệt việc xây dựng tường rào ở sân bay Miếu Môn, sẵn sàng đổ máu để giữ đất”.

Một đoạn tường rào sân bay Miếu Môn đang được lực lượng chức năng xây dựng (ảnh chụp chiều 9.1)

Không có hố chông

Theo Thứ trưởng Công an, “qua biện pháp công tác”, công an đã nắm được việc những người trong tổ Đồng Thuận đã “ráo riết chuẩn bị phương án để đối phó với lực lượng chức năng”.

“Qua thông tin mà chúng tôi nắm được, khi chúng ta xây dựng (tường rào sân bay Miếu Môn) đến khu vực xã Đồng Tâm, các đối tượng này sẽ chống đối quyết liệt, mua bom xăng, chuẩn bị bùi nhùi, vũ khí tự chế, tuýp sắt gắn dao phóng lợn để chống trả lực lượng chức năng. Trong thời gian xây thì số đối tượng trong tổ Đồng Thuận đã tiến hành các hoạt động phản đối, tụ tập, kéo đến trụ sở UBND xã, nhà riêng một số người dân có liên quan để chửi bới, ném pháo nổ ngăn cản các xe của đơn vị tập kết phương tiện, dựng lều bạt, cử người cảnh giới tại cổng ra vào Trung tâm huấn luyện Miếu Môn. Nếu lực lượng chức năng xây dựng tường rào ở khu Đồng Sênh thì sẽ cho nổ cây xăng ở Miếu Môn, nhà chủ tịch xã, nhà 1 cán bộ xã, gây áp lực thậm chí bắt giữ người già trẻ em để gây áp lực”, ông Quang nói và cho biết trước tình hình trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.Hà Nội xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự “từ cấp độ thấp đến cấp độ cao” và phương án cao độ nhất là khi xây dựng đến khu vực xã Đồng Tâm, khu vực đất Đồng Sênh.

Về lý do xảy ra đụng độ sáng 9.1, ông Quang cho biết đó là ngày quân đội triển khai xây dựng tại đất Đồng Sênh và “Công an TP.Hà Nội đã hỗ trợ một số đơn vị của Bộ Công an tiến hành triển khai các chốt nhằm đảm bảo an toàn cho trụ sở xã, cán bộ xã, người dân Đồng Tâm”.

“Khi các tổ công tác đang trên đường triển khai vào các chốt, khoảng hơn 20 đối tượng đã bằng lựu đạn, bằng bom xăng, bằng vũ khí thô sơ, dùng tuýp sắt gắn dao phóng lợn tấn công lực lượng chức năng. Tổ công tác đã dùng loa tuyên truyền, nhưng đối tượng rất manh động. Sau khi tấn công thì vào cố thủ ở mấy gia đình liền nhau: gia đình Lê Đình Kình, Lê Đình Chức, Lê Đình Công và tiếp tục từ ở trong nhà, lên tầng 2 và tầng 3 ném lựu đạn và bom xăng tấn công lực lượng chức năng”.

Trước ngõ nhà ông Lê Đình Kình sáng 10.1, trước khi thi thể ông được trao trả cho gia đình

Theo ông Quang, trong quá trình truy đuổi các đối tượng, tổ công tác gồm 3 người là trung tá Nguyễn Huy Thịnh, thượng úy Phạm Công Huy và trung úy Dương Đức Hoàng Quân đã rơi xuống hố kỹ thuật sâu khoảng 4 m giữa nhà đối tượng Lê Đình Chức và Lê Đình Hợi. “Có một số thông tin các đối tượng đào hố chông, thì hoàn toàn ở dưới không có chông. Là hố kỹ thuật. Hố không có nắp, như một số vụ tai nạn hố ga. Lập tức, các đối tượng sử dụng bom xăng, đổ xăng ra can tưới xuống và đốt. Qua quá trình đấu tranh khai thác thì Truyền hình Việt Nam vào khai thác và các đối tượng đã khai nhận, dưới sự chỉ đạo của Lê Đình Kình”, ông Lương Tam Quang nói rõ thêm.

Vì sao công an triển khai lực lượng trong đêm ?

Về câu hỏi “Tại sao lực lượng công an lại triển khai vào lúc sáng sớm chứ không phải ban ngày”, ông Lương Tam Quang lý giải việc triển khai sớm là “nhằm đảm bảo an toàn cho chính người dân xã Đồng Tâm, trụ sở, thậm chí cây xanh”. “Với sự kiện tổ chức thì anh em chúng tôi phải xuất hành từ đêm để đảm bảo an ninh, an toàn, chứ không phải sự kiện 8 giờ đúng 8 giờ chúng tôi mới đến. Chúng tôi phải triển khai từ sớm, tất cả các lực lượng vào chốt”, ông Quang nói và khẳng định: “Đây là chúng tôi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tất cả các phương án bảo vệ căn cứ theo luật An ninh quốc gia, căn cứ theo các luật để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ này”.

Chợ làng Hoành đã họp lại cạnh trụ sở UBND xã vẫn được lực lượng công an đóng chốt (Ảnh chụp hôm 11.1) Ảnh: Thanh Niên

Theo ông Quang, cơ quan công an đã thu giữ một số hung khí, bao gồm 8 lựu đạn; 6 quả nổ; 38 chai bom xăng; 3 can chứa xăng; 15 tuýp, dao, liềm các loại, côn nhị khúc. Tại nhà ông Lê Đình Kình, đã thu giữ những tài liệu liên quan đến hoạt động thu chi của tổ Đồng Thuận, có những tài liệu liên quan đến việc kêu gọi ủng hộ của các tổ chức phản động nước ngoài và của một số tổ chức khác.

Bên nào tấn công trước ?

Tại buổi thông tin, đại diện Báo Pháp luật TP.HCM đặt câu hỏi cho Thứ trưởng Công an về việc: Mục tiêu chính (của việc triển khai lực lượng) là để bảo vệ việc xây dựng tường rào hay để bắt giữ đối tượng chống đối? Sự việc liền trước dẫn tới va chạm, các đối tượng chống đối tấn công trước hay lực lượng công an hành động trước? Sự việc đầu tiên diễn ra ở đâu?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết: “Hoàn toàn không có chuyện lực lượng công an vào tiến hành bắt giữ các đối tượng này. Chúng tôi bắt giữ phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật. Phải có lệnh của Viện KSND, phải có sự giám sát của Viện KSND. Phải khẳng định như vậy. Hiện nay chưa có bất cứ lệnh nào để thực hiện, mà chúng ta phải thực hiện theo trình tự. Đây là bố trí các tổ công tác để đảm bảo an toàn nhất các tình huống có thể xảy ra”.

“Cái thứ hai, lực lượng công an tấn công trước hay đối phương? Thực chất, chốt này là chốt 16, xác định đóng chốt ở cổng thôn Hoành. Khi chốt 16 cách cổng thôn Hoành khoảng 50 m thì các đối tượng đã sử dụng lựu đạn tấn công anh em. Trong quá trình chúng tôi triển khai lập các chốt bảo vệ, tất cả các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, chống lại người thi hành công vụ, thì được phép tiến hành bắt giữ theo quy định của pháp luật là phạm pháp quả tang. Nên sau khi các đối tượng trong tổ Đồng Thuận có những hành vi hết sức manh động, sử dụng vũ khí trái phép, sử dụng bom xăng để tấn công lại lực lượng chức năng, thậm chí có thể làm nguy hiểm đến tính mạng người dân xung quanh, chúng tôi đã triển khai tất cả các biện pháp bắt giữ các đối tượng này. Các đối tượng bây giờ đã tâm phục khẩu phục, đã phải cúi đầu nhận tội, thu giữ rất nhiều vũ khí và các đối tượng đã khai nhận âm mưu”, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin.