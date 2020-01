Thứ trưởng Công an trả lời câu hỏi công an hay nhóm ông Kình tấn công trước?

Theo ông Quang, cơ quan công an đã thu giữ một số hung khí, bao gồm 8 lựu đạn; 6 quả nổ; 38 chai bom xăng; 3 can chứa xăng; 15 típ, dao, liềm các loại, côn nhị khúc.

“Tại nhà Lê Đình Kình , đã thu giữ những tài liệu liên quan đến hoạt động thu chi của tổ Đồng Thuận, có những tài liệu liên quan đến việc kêu gọi ủng hộ của các tổ chức phản động nước ngoài và của một số tổ chức khác. Tức là cũng có thể không có đầy đủ các thông tin. Cái này chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ”, ông Lương Tam Quang nói thêm.

Cũng theo Thứ trưởng Công an, tại cơ quan công an, tất cả các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi và đã nhận ra vi phạm của mình. Truyền hình Việt Nam cũng đã đưa thông tin một số đối tượng lên.

“Tại sao truyền hình Việt Nam phải đưa thông tin ấy? Khi chúng ta đưa ra, cán bộ xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và một số cán bộ của lực lượng công an đưa thông tin: nhóm đối tượng do Lê Đình Kình cầm đầu đã chuẩn bị làm cái này, cái kia, thì có một luồng thông tin không chính thống, nói rằng cái gì đưa ra phải có chứng cứ. Tức là khi chúng ta đưa tin ấy là phải có chứng cứ. Truyền hình Việt Nam đã đưa nội dung phóng sự của ngày hôm qua, gần như tất cả các đối tượng đã khai nhận, đã chỉ ra âm mưu của tổ Đồng Thuận, sự chỉ đạo đối với Lê Đình Kình. Tất cả các đối tượng tham gia đã cúi đầu nhận tội, tự nhận ra sai phạm của mình”, ông Lương Tam Quang lý giải.

Khu vực chợ thôn Hoành đã hoạt động lại vào chiều 10.1 - 1 ngày sau khi sự việc xảy ra Ảnh Thanh Niên

Ông Lương Tam Quang cho rằng: “Âm mưu, ý đồ hoạt động khủng bố, phá hoại, manh động của các đối tượng chống đối trên địa bàn xã Đồng Tâm thực chất đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tài liệu của chúng tôi đã thu thập được. Chúng đã ráo riết, quyết liệt (chuẩn bị) và diễn ra trên một thời gian dài, từ 2017.

Cũng có một luồng thông tin là tại sao chính quyền cơ sở lại (để chuyện đó xảy ra)? Xin thưa các đồng chí là Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, huyện Mỹ Đức rất quyết liệt củng cố hệ thống chính quyền cơ sở, và trong khi củng cố hệ thống chính quyền cơ sở, rất nhiều người dân Đồng Tâm đã hiểu ra. Do vậy, còn nhóm đối tượng chống đối, khoảng dưới 50 đối tượng. Tâm lý của người dân nhiều cái còn e ngại, bởi nhóm này chủ yếu trong dòng họ của Lê Đình Kình. Chúng tôi đã nhận được những phản ánh, thông tin là cơ bản người dân rất ủng hộ”, Thứ trưởng Công an nói thêm.

Đại diện báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đặt câu hỏi cho Thứ trưởng Công an về việc: Mục tiêu chính (của việc triển khai lực lượng) là để bảo vệ việc xây dựng tường rào hay để bắt giữa đối tượng chống đối? Sự việc liền trước dẫn tới va chạm, các đối tượng chống đối tấn công trước hay lực lượng công an hành động trước? Sự việc đầu tiên diễn ra ở đâu?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết: “Mục tiêu là chúng ta đảm bảo an toàn dự án (xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn), nhưng khi đến khu vực Đồng Sênh , nếu như chúng ta đảm bảo an toàn dự án, các đối tượng sẽ dẫn đến trường hợp là đốt phá trụ sở ủy ban. Đây là thông tin. (Các đối tượng đã) chuẩn bị bom xăng, cài để đốt phá trụ sở ủy ban; chuẩn bị vũ khí có thể sát hại cán bộ xã ; chuẩn bị vũ khí đốt phá nhà văn hóa

Tài liệu chúng tôi thu được là có thể phá hủy cây xăng Miếu Môn, gây tiếng nổ để tạo tiếng vang; bắt cóc người già, thậm chí cả trẻ em để gây áp lực, buộc chúng ta phải dừng (việc xây tường rào) lại. Do vậy, ngoài xây dựng tường rào chúng tôi phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ xã Đồng Tâm, trụ sở của chính quyền xã Đồng Tâm và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân Đồng Tâm”.

Làng Hoành sáng 9.1 Ảnh NDCC

“Lý do tại sao phải thành lập các chốt này? Xin thưa, chúng ta làm ngoài kia, nhưng trong này có thể gây áp lực. Đấy là điều không mong muốn. Do vậy, chúng tôi triển khai. Hoàn toàn không có chuyện lực lượng công an vào tiến hành bắt giữ các đối tượng này. Chúng tôi bắt giữ phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật. Phải có lệnh của Viện kiểm sát, phải có sự giám sát của Viện kiểm sát. Phải khẳng định như vậy. Hiện nay chưa có bất cứ lệnh nào để thực hiện (việc bắt giữ), mà chúng ta phải thực hiện theo trình tự. Có lệnh được phê chuẩn của Viện kiểm sát thì lực lượng công an thực thi nhiệm vụ. Đây là bố trí các tổ công tác để đảm bảo an toàn nhất các tình huống có thể xảy ra”.

“Cái thứ hai, lực lượng công an tấn công trước hay đối phương? Thực chất, chốt này là chốt 16, xác định đóng chốt ở cổng thôn Hoành. Khi chốt 16 cách cổng thôn Hoành khoảng 50 m thì các đối tượng đã sử dụng lựu đạn tấn công anh em. Quả này nổ, nhưng anh em đã được đề phòng.

Trong quá trình chúng tôi triển khai lập các chốt bảo vệ, tất cả các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, chống lại người thi hành công vụ, thì được phép tiến hành bắt giữ theo quy định của pháp luật là phạm pháp quả tang. Nên sau khi các đối tượng trong tổ Đồng Thuận có những hành vi hết sức manh động, sử dụng vũ khí trái phép, sử dụng bom xăng để tấn công lại lực lượng chức năng, thậm chí có thể làm nguy hiểm đến tính mạng người dân xung quanh, chúng tôi đã triển khai tất cả các biện pháp bắt giữ các đối tượng này.

Các đối tượng bây giờ đã tâm phục khẩu phục, đã phải cúi đầu nhận tội, thu giữ rất nhiều vũ khí và các đối tượng đã khai nhận âm mưu”, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin.