Vụ Đồng Tâm: UBND xã Đồng Tâm buông lỏng quản lý

Buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng

Ba chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm Theo kết quả thanh tra việc quản lý sử dụng đất sân bay Miếu Môn do Thanh tra TP.Hà Nội công bố vào 7.2017, toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn là hơn 239 ha, trong đó 3 đơn vị đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh Công binh với tổng cộng diện tích trên 64 ha thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, gồm: Nông trường quốc doanh Lương Mỹ 14,3 ha; Xí nghiệp vôi đá Miếu Môn 3 ha; Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm 47,36 ha. Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm và Bộ Tư lệnh Công binh đã hoàn thành việc bàn giao, nhận đất, cơ bản đền bù và quản lý ổn định diện tích 47,36 ha.

Đường vào xã Đồng Tâm sáng 9.1 Ảnh: Vũ Hân Điều này thể hiện qua xác nhận của UBND xã Đồng Tâm tại sơ đồ phạm vi, ranh giới đất sân bay Miếu Môn do Lữ đoàn 28 lập với nội dung “Từ khi xã Đồng Tâm giao đất cho đơn vị làm sân bay đến nay, giữa đơn vị, xã và nhân dân không có tranh chấp; đơn vị quản lý mặt bằng sân bay không để xảy ra tranh chấp”.

Thanh tra TP.Hà Nội cũng cho biết khi nhận bàn giao 31,9 ha từ Nông trường quốc doanh Lương Mỹ, các đơn vị quốc phòng đã không báo cáo Bộ Quốc phòng để báo cáo Thủ tướng là thiếu sót; không thực hiện di dời 5 hộ dân được xã Đồng Tâm cho mượn đất làm nhà ở; để các hộ lấn chiếm, cho tặng, chuyển nhượng, xây dựng công trình sai phép là buông lỏng quản lý đất quốc phòng. UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng; từ 2003 - 2010 để các hộ chuyển nhượng đất quốc phòng là trái thẩm quyền, vi phạm quy định. Do một số người dân ở Đồng Tâm chưa đồng tình, tiếp tục khiếu nại nên Thanh tra Chính phủ vào cuộc rà soát, kiểm tra lại.

Bồi thường, hỗ trợ cho 14 hộ dân trong khu vực sân bay Miếu Môn

Nguyễn Văn Tuyển (một trong những đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ) và hung khí, lựu đạn bị thu giữ Ảnh: Cắt từ clip VTV Cuối tháng 4.2019, Thanh tra Chính phủ công bố kết quả kiểm tra với khẳng định, kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội là chính xác . Liên quan đến các kết luận này, cơ quan chức năng đã đối thoại giải quyết các tranh chấp, trong đó bồi thường, hỗ trợ cho 14 hộ dân trong khu vực sân bay Miếu Môn; đồng thời xử lý trách nhiệm của 30 cán bộ vi phạm liên quan đến quản lý sử dụng đất đai.

Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ Công an cho biết, từ ngày 31.12.2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, sáng ngày 9.1.2020, một số người chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh; một đối tượng chống đối chết và một đối tượng bị thương. Ngay sau đó, các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ những người vi phạm pháp luật nghiêm trọng; khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý theo đúng quy định pháp luật.