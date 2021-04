Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: An Giang cần siết công tác phòng dịch Covid-19 mùa lễ hội

Tính đến sáng 24.4, tỉnh An Giang ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 là người Việt Nam nhập cảnh từ Campuchia được cách ly ngay. An Giang có hơn 100 km đường biên giới với Campuchia, trong đó hai tỉnh Takeo và Kandal giáp địa phương đã có nhiều ca mắc Covid-19 nên nguy cơ dịch bệnh lây lan là rất lớn.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: “Chỉ 2 tỉnh Kandal và Takeo đã có khoảng 28.000 người Việt sinh sống, trong đó hơn 22.000 người quê ở An Giang. Nếu cùng lúc có lượng lớn người trở về địa phương tránh dịch, các khu cách ly của tỉnh sẽ không thể chứa hết. Đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia chỉ đạo các tỉnh tuyến sau sẵn sàng hỗ trợ cho An Giang và các tỉnh có biên giới giáp Campuchia như Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tây Ninh tiếp nhận người dân để cách ly trong trường hợp có nhiều người trở về địa phương”.