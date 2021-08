Thủ tướng đề nghị Bỉ ưu tiên viện trợ, nhượng hoặc cho vay lại vắc xin

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Bỉ hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam tại châu Âu với kim ngạch thương mại hai chiều 7 tháng năm 2021 đạt 1,9 tỉ USD, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2020, nhiều doanh nghiệp Bỉ đầu tư có hiệu quả tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU ( EVFTA ) cùng với việc Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) sẽ tạo xung lực quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và EU, cũng như giữa hai nước Việt Nam và Bỉ về kinh tế và chiến lược.

Đánh giá cao những đóng góp rất tích cực của Bỉ đối với Quỹ COVAX nhằm góp phần hỗ trợ các nước trong phòng, chống đại dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Bỉ cho Việt Nam trong thời gian qua.

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nhất trí với đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về cách tiếp cận toàn cầu, bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau trong vấn đề vắc xin trong giai đoạn hiện nay, và nhấn mạnh tiêm chủng chính là chìa khóa cốt lõi để vượt qua dịch bệnh; khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Bỉ đáp ứng tích cực đề nghị của phía Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; lấy con người là trung tâm, chủ thể, vừa là mục tiêu cao nhất, vừa là động lực quan trọng nhất của phát triển.

Về vấn đề Biển Đông , hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); tiến tới đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.