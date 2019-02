Thủ tướng phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Tối 18.2, Đội 3 - Phòng PC02, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp Công an Q.1, Công an xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) bắt được đối tượng giật túi xách của nữ Việt kiều gần phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1).