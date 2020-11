Thủ tướng: 'Tôi đề xuất sáng kiến trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm tới'

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, ngoài những thiệt hại về vật chất, chúng ta đau buồn khi thiên tai, bão lũ, các vụ sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội.

“Chúng ta vô cùng bàng hoàng khi có nhiều thi thể trẻ em được tìm thấy tại hiện trường các vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra gần đây, như vụ sạt, lở ở xã Phước Lộc, H.Phước Sơn, có đến 6 thi thể trẻ nhỏ từ 4 - 9 tuổi. Các cháu vẫn còn chưa được học hành hết bài học trên lớp, chưa đọc hết mẩu chuyện, chơi xong trò chơi của các cháu và còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, bão lũ và sạt lở ở miền Trung gần đây hay ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên do biến đổi khí hậu cực đoan, do địa hình dốc đứng, do sự tác động của con người, trong đó có thủy điện nhỏ, công trình hạ tầng... Nguyên nhân tạo ra hiện tượng mưa lũ, sạt lở đã gây ra nhiều tranh luận tại Quốc hội. Song, theo Thủ tướng, "bất luận là nguyên nhân trực tiếp là gì thì chúng ta vẫn phải tiếp tục bảo vệ rừng, nhất là rừng tự nhiên một cách nghiêm ngặt".