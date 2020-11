Những phát ngôn làm 'nóng' ngày chất vấn đầu tiên tại Quốc hội

Liên quan tới công tác của ngành Công an, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về việc cán bộ cơ sở ngành Công an đi thu tiền người dân buôn bán vào các dịp lễ, tết và khẳng định hiện nay dư luận hết sức bất bình. Ông Nhưỡng đề nghị Bộ trưởng phải có biện pháp để cán bộ công an cơ sở không làm chuyện này nữa, tránh ảnh hưởng đến uy tín, danh dự ngành Công an.

Ảnh Gia Hân