Thủ tướng trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng KH-CN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ngày 11.11, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ Li He Geng (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc ), nghi phạm trộm két sắt của Công ty TNHH Kỹ nghệ DBO (KCN Việt Hương 2, xã An Tây, TX.Bến Cát).