Thủ tướng: Trừng trị nghiêm khắc nhất với hung thủ sát hại nữ sinh ở Điện Biên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có một số ý kiến đối với vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (22 tuổi, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; sinh viên năm cuối Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên) bị hãm hiếp, giết hại tại tỉnh Điện Biên trong dịp Tết Nguyên đán 2019 vừa qua.

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Điện Biên khẩn trương tiến hành điều tra, truy tố và sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử , áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật để trừng trị loại tội phạm dã man, đặc biệt nghiêm trọng này.

Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 30 Tết, nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị mất tích sau khi đ giao gà cho khách hỏi mua. Người nhà mau chóng đi trình báo công an về vụ việc và tỏa đi tìm kiếm. Mùng 2 Tết, gia đình tìm được chiếc xe của nạn nhân và tiếp tục trình báo công an. Sáng mùng 3 Tết, hai người dân phát hiện thi thể nạn nhân tại một ngôi nhà vắng chủ và tiếp tục trình báo công an.

3 ngày sau khi lập ban chuyên án, kẻ tình nghi đầu tiên bị bắt. 10 ngày sau khi tìm thấy thi thể, 5 người bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật, gồm: Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả (đều trú tại tỉnh Điện Biên).