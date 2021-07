Thủ tướng: Ưu tiên số 1 là bảo vệ Thủ đô trước dịch bệnh

"Trong lúc này, thời điểm này, tôi đề nghị ưu tiên số 1 là chúng ta quyết tâm bảo vệ Thủ đô không bị diễn biến xấu. Những chỗ nào an toàn trong phòng, chống dịch thì chúng ta tổ chức sản xuất kinh doanh cho tốt nhưng mà ưu tiên số 1 vẫn là phòng, chống dịch. Chúng ta quyết tâm bảo vệ bằng được sự an toàn, an ninh cho nhân dân và chúng ta đặt mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết", Thủ tướng nhấn mạnh.