Thủ tướng yêu cầu liên bộ kiểm tra thông tin tiền điện tăng gây bức xúc

Trước đó, Bộ Công thương cho hay, mức giá điện mới từ ngày 20.3 chỉ tăng 8,36%, thế nhưng, thực tế hóa đơn tiền điện của nhiều hộ dân lại có mức tăng gấp rưỡi, gấp đôi so với các tháng trước.

Giải thích việc tiền điện tăng cao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng, do thời gan này hằng năm, tại khu vực miền Nam, Tây nguyên bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng, nhiệt độ nhiều thời điểm lên hơn 37 độ C; khu vực miền Bắc, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa, thời tiết nồm với độ ẩm cao và có ngày đã bắt đầu nắng nóng trên 30 độ C, dẫn tới nhu cầu sử dụng điện của khách hàng cho cho các thiết bị giải nhiệt, hút ẩm, đặc biệt là máy lạnh tăng cao.

Cũng theo EVN, tác động của việc điều chỉnh giá bán điện được Bộ Công thương công bố vào ngày 20.3 theo Quyết định 648/QĐ-BCT cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá điện tăng.

Cụ thể, trường hợp khách hàng sử dụng 400 kWh thì số tiền phải trả thêm hơn 77.725 đồng so trước thời điểm chưa tăng giá. Mức giá này sẽ còn tăng 22.600 đồng cho mỗi 100 kWh, nếu khách hàng sử dụng nhiều hơn.