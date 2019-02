Thua game bắn cá 'cháy túi', chém nứt sọ nhân viên vì không cho nợ tiền

Sáng 22.2, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Phú Vũ (28 tuổi, ngụ tổ 27B, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 7.12.2017, Vũ đến quán cà phê Cội Nguồn ở gần nhà chơi bắn cá và thua 600.000 đồng. Do chỉ còn 500.000 đồng, Vũ nói nhân viên Đặng Phi Thảo (23 tuổi, ngụ tổ 13B, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) cho nợ 100.000 đồng, nhưng Thảo không đồng ý.

Tuy vậy, Vũ vẫn dắt xe nên Thảo đến rút chìa khóa xe máy không cho, Vũ liền ném vỏ chai nước ngọt nhưng hụt. Lúc đó, Thảo bỏ chạy, còn Vũ lấy xe về.

Về đến nhà, Vũ vẫn còn bực tức nên khi nghe Sơn (chưa rõ lai lịch) gọi điện nhờ đi chém người ở đường Lê Độ (Q.Thanh Khê), Vũ liền nhận lời.

Khi nhóm Sơn đến 256 Ngô Quyền (Q.Sơn Trà) đón Vũ, Vũ mang theo cây mã tấu, tổng cộng 18 người đi trả thù giúp Sơn nhưng không gặp.

Trên đường về ngang qua quán Cội Nguồn, Vũ vẫn thấy “nóng trong người” nên cầm mã tấu xông vào quán có tổ chức chơi game bắn cá tìm Thảo.

Thấy Vũ với mã tấu, Thảo bỏ chạy thì bị đứt dép vấp ngã sấp mặt xuống đường, liền bị Vũ chém một nhát vào thẳng đầu, gây chấn thương sọ não, nứt nền sọ. Thảo được cứu sống nhờ đi cấp cứu kịp thời.

Ảnh: V.T Đặng Phi Thảo đang bị tạm giam vì là bị can trong vụ giết người

Sau khi gây án, Vũ bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Sơn Trà truy nã đến tháng 5.2018 thì bị bắt.

tin liên quan Thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng từ tụ điểm game bắn cá Tia chớp bạc

Theo hồ sơ, Vũ bỏ học từ năm lớp 6, theo đám bạn hư hỏng ở địa phương và sớm phạm pháp. Năm 2011, khi mới 20 tuổi, Vũ bị TAND TP.Đà Nẵng xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.

Ra tù năm 2014, Vũ lại sa vào con đường nghiện ngập. 5 năm qua, Vũ "gánh" thêm nhiều tiền sự sử dụng trái phép ma túy, liên tục bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, và hầu như Vũ ở trại cai nghiện nhiều hơn ở nhà.

Vào thời điểm gây án ngày 7.12.2017, Vũ mới vừa hoàn thành thời gian cai nghiện và rời trại chưa đầy một tháng, thì lại "ngựa quen đường cũ".

Còn bị hại trong vụ án này là Đặng Phi Thảo cũng không phải dạng vừa. Những người tham dự phiên tòa đã bất ngờ khi Thảo cùng đến tòa với Vũ trong xe chở phạm nhân.

Nguyên do, Thảo đang là bị can liên quan một vụ án giết người khác. Sau khi bình phục vết thương do Vũ chém, ngày 2.4.2018, Thảo cùng 7 người bạn đi nhậu ở quán Obama (Bãi Đa, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà), thuê loa kẹo kéo hát karaoke.

Khi tính tiền, do mâu thuẫn với nhân viên Nguyễn Tiến Hoàng (27 tuổi, ngụ xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về việc tính hay chưa tính tiền thuê loa, mà nhóm Thảo đánh hội đồng Hoàng thương tích đến 54%.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, 6 bị can trong nhóm của Thảo đã bị chuyển tội danh từ "cố ý gây thương tích" thành "giết người". Thảo cũng sẽ phải đứng trước tòa đối diện hình phạt với hành vi "giết người" của mình.

Hung hăng gây ra hành vi côn đồ chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, hiện cả bị cáo Vũ và bị can Thảo đều bị giam chung ở trại tạm giam Hòa Sơn (TP.Đà Nẵng).