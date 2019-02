Bắt nhóm đánh công an khi bị tắt loa kẹo kéo hát karaoke

Chiều 19.2, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lộc (30 tuổi), Trần Minh Dui (24 tuổi), Trần Minh Thuận (27 tuổi, cùng ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 16.2, người dân nhà D chung cư C2 (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) bị khoảng 30 thanh niên “tra tấn” bằng karaoke loa kẹo kéo trong lúc ăn nhậu.

Nhận tin báo, Công an P.Nại Hiên Đông yêu cầu tổ tuần tra đêm 8394 của phường Nại Hiên Đông gồm 5 người đến giải quyết.

Lúc này, thiếu úy Nguyễn Quốc Huy, Công an phường, yêu cầu nhóm tắt loa để người dân xung quanh nghỉ ngơi ban đêm nhưng cả nhóm không đồng ý.

Sau khi nhắc nhở nhiều lần, thiếu úy Huy đến tắt loa thì bị Trần Văn Hải (29 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) đánh ghế vào đầu.

Thấy vậy, Dui cũng xông vào xô ngã, đè thiếu úy Huy xuống đất rồi cùng Thuận, Lộc, Phan Minh Tuấn (15 tuổi, ngụ chung cư 12T5, P.Nại Hiên Đông) đấm đá vào người thiếu úy Huy.

Các thành viên trong tổ tuần tra can ngăn thì bị Lộc ném ghế, trúng người anh Nguyễn Văn Cước, bảo vệ dân phố.

Thiếu úy Huy rút súng bắn chỉ thiên và tổ công tác được công an phường, cảnh sát 113 tăng cường chi viện, thì cả nhóm bỏ chạy.

Công an Q.Sơn Trà cho hay trưa 19.2, 3 nghi can trên đã đến trình diện, hiện Công an quận đang tiếp tục truy tìm các nghi can còn lại.