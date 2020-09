Thừa Thiên - Huế: 25 nam, nữ tụ tập sử dụng ma túy tại một căn hộ

Ngày 1.9, Công an TX.Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) đột kích, bắt giữ 24 nam, nữ đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ.

Theo đó, lực lượng công an sau quá trình trinh sát đã đột kích kiểm tra tại căn hộ LKV..., chung cư Royal Park - khu đô thị An Vân Dương (xã Thủy Vân, TX.Hương Thủy), do Nguyễn Viết Sang (30 tuổi, trú P.Trường An, TP.Huế) thuê, phát hiện bên trong có 24 thanh niên đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tất cả thanh niên sau khi được test nhanh đều dương tính với chất ma túy Ảnh: C. A

Nhóm nam, nữ này từ 19 - 40 tuổi, cùng trú tại TP.Huế, TX.Hương Trà, H.Quảng Điền và tỉnh Nghệ An.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ trên 6,7 gam ketamin và trên 0,1 gam thuốc lắc.

Qua kiểm tra, công an phát hiện thêm Phan Văn Phúc (26 tuổi, trú P.Hương Chữ, TX.Hương Trà) vào thuê lại phòng (do Sang cho thuê lại), đang tàng trữ 5 viên thuốc lắc có khối lượng trên 1,9 gam và trên 0,49 gam ketamin.

Dụng cụ sử dụng ma túy bị phát hiện, tịch thu Ảnh: C.A

Qua kiểm tra nhanh, tất cả 25 nam, nữ và 5 nhân viên tại đây đều dương tính với ma túy.

Bước đầu, Nguyễn Viết Sang khai nhận thuê căn hộ tại Royal Park sau đó cải tạo các phòng, trang bị công cụ, phương tiện để cho người khác thuê sử dụng ma túy, kiếm tiền.