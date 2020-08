Thừa Thiên - Huế: Xem xét xử lý doanh nghiệp bao che người đến từ vùng dịch

Lực lượng chức năng và an ninh sân bay Phú Bài đã phát hiện và yêu cầu những người đến từ vùng dịch cùng những người liên quan viết tường trình, lập biên bản về các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch của tỉnh.

Ngay chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã áp giải ông Thirumalai Raju Deepak cùng tài xế xe BS 43A - 409.01 đến cửa hầm phía bắc đèo Hải Vân để bàn giao cho Công an TP.Đà Nẵng. Tài xế của Công ty CP Dệt may PPJ - Huế được đưa đi cách ly tập trung (có trả phí). Lực lượng chức năng cũng tạm giữ xe 16 chỗ BS 75B - 014.51 tại trụ sở Công an T.X Hương Thủy.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì, làm việc với Công ty CP Dệt may PPJ - Huế, yêu cầu công ty nghiêm túc rút kinh nghiệm, nếu tái phạm sẽ không cấp phép lưu thông phương tiện và xử lý theo quy định của luật Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.