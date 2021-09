Thừa Thiên - Huế: Cán bộ, giáo viên không đảm bảo giãn cách khi tiêm vắc xin Covid-19

Nhiều người không đảm bảo biện pháp phòng chống dịch Covid-19 "5K" khi làm thủ tục GIA TÂN

Theo kế hoạch, hôm nay Trung tâm Y tế H.Phú Lộc tổ chức tiêm vắc xin AstraZeneca cho giáo viên, cán bộ ngành giáo dục cấp mầm non đến THCS của huyện (chủ yếu từ 50 tuổi trở lên). Khi đến tiêm vắc xin, ngoài kê khai làm thủ tục, khoảng 20% ngẫu nhiên người đi tiêm được test nhanh Covid-19.

Trong ngày, đã có 672 cán bộ, giáo viên cùng 12 cán bộ ngoài ngành giáo dục được tiêm vắc xin.

Ngay tại bàn tiếp nhận, kê khai thủ tục đã xảy ra tình trạng không đảm bảo khoảng cách

Một cán bộ Trung tâm Y tế H.Phú Lộc nhìn nhận do số lượng người đến tiêm đông nên không đảm bảo "5K" và đã xảy ra cảnh thiếu trật tự, một phần là do biến động số người đến tiêm vắc xin Covid-19 so với dự kiến. Trong khi đó, cán bộ, nhân viên của trung tâm y tế phân bổ cho công tác lấy mẫu xét nghiệm tại các điểm, địa phương trong huyện nên thiếu nhân lực. Các trạm y tế xã, thị trấn trong ngày hôm nay cũng phải thực hiện việc tiêm chủng mở rộng...

Khi xếp hàng, nhiều người đứung san sát, không đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Cùng với xã Lộc Trì và TT.Phú Lộc, hiện trên địa bàn H.Phú Lộc còn một số địa phương, khu vực phải thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời, giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Để không tái diễn tình trạng đông đúc, chen chúc khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 như đã xảy ra tại Trung tâm Y tế H.Phú Lộc, ngày mai (22.9), hơn 500 giáo viên, cán bộ còn lại sẽ được tiêm vắc xin Covid-19 tại các trạm y tế trên địa bàn huyện.