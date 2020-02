Thừa Thiên - Huế: Cứu 11 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển

Ngày 20.2, trung tá Lê Khắc Giáp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế ), cho biết lực lượng biên phòng đã phối hợp với ngư dân địa phương cứu nạn thành công 11 thuyền viên trên tàu cá TTH 95138TS bị mắc cạn trên biển.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày (20.2), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An nhận được thông tin tàu TTH 95138 TS đang trên đường vào bờ, đến phao số 2 cửa Thuận An (biển Thuận An, Phú Vang) thì va vào đá ngầm, bị mắc cạn.

Tàu cá do ông Nguyễn Văn Bảo (34 tuổi, trú xã Vinh Thanh, Phú Vang) làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên.

Việc tiếp cận tàu cá mắc cạn và cứu nạn các thuyền viên diễn ra khó khăn do vùng nước quá cạn.