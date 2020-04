Thừa Thiên - Huế: Nông dân chảy nước mắt nhìn lúa ngã rạp đồng sau mưa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong hai ngày qua có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo giông . Lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 12.4 đến 7 giờ ngày 13.4, phổ biến từ 21 - 115 mm.