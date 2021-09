Thừa Thiên - Huế: Xét nghiệm tầm soát Covid-19 các chợ trên địa bàn trước 2.9

Sáng 1.9, Cục An ninh nội địa - Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh An Giang hỗ trợ 11 tấn thực phẩm cho người dân sống trong vùng dịch tại P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương.