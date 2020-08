Thực hiện hiệu quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy Công an TP.HCM

Tham dự đại hội có đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; các đại biểu là lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang TP.HCM... và 250 đại biểu đại diện cho 35 cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Công an TP.

Tại đại hội, đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP, cho biết trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công an TP đã lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, đạt được những kết quả quan trọng, giữ vững ổn định an ninh chính trị , bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế , xã hội của TP. Phạm pháp hình sự trên địa TP được kéo giảm 16,05% so với nhiệm kỳ trước. Trong 5 năm qua đã có 5.982 lượt tập thể, 35.389 lượt cá nhân được khen thưởng dưới nhiều hình thức.