An ninh chính trị nội bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Chiều 18.8, tại Hà Nội, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ngày 19.8).

Phó chủ tịch nước nêu rõ, sau 35 năm đổi mới, tiềm lực và vị thế của VN trên trường quốc tế đã được nâng lên rõ rệt, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, công tác an ninh chính trị nội bộ nói riêng.

Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức trong tình hình mới đặt ra nhiệm vụ nặng nề với lực lượng Công an nhân dân. Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ đã quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; mệnh lệnh, chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.