Gian lận điểm thi: Bắt nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hòa Bình

Liên quan đến vụ án gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT 2018 xảy ra tại tỉnh Hòa Bình , ngày 14.9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Khương Ngọc Chất (44 tuổi, trú tại xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình, để điều tra về tội “ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ ”, quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 13.9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam

Ngày 14.9, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Khương Ngọc Chất.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ; ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can có liên quan.

Cụ thể, đối với nhóm đưa và nhận hối lộ, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bổ sung đối với bị can Đỗ Mạnh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình), về tội nhận hối lộ quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự; khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội đưa hối lộ quy định tại điều 364 bộ luật Hình sự đối với Hồ Chúc, giáo viên trường THPT Thanh Hà, tỉnh Hòa Bình.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình: “Tôi đã tin tưởng anh em“ - Video tư liệu

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 6 bị can cùng về tội danh lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự, gồm: Đào Ngọc Thuật, giáo viên Trường THPT Mường Bi, tỉnh Hòa Bình, nơi cư trú: xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; Lê Thị Hồng, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Đức Hoàng, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Tân Hưng, cán bộ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; Phùng Văn Thụ, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình và Quách Thanh Phúc, Phó Hiệu trưởng trường THPT 19/5, Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Trong các bị can nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Ngọc Thuật, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can còn lại.