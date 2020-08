75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2020): Vị thiếu tá tham gia nhiều chuyên án 'khủng'

Là 1 trong 75 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020, thiếu tá Huỳnh Hồng Hiển (37 tuổi), Trưởng công an TT.Gành Hào (H.Đông Hải, Bạc Liêu), được đồng đội gọi là “khắc tinh” của tội phạm.

Năm 2004, sau khi ra trường, Huỳnh Hồng Hiển xin vào làm việc tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu. Trong 14 năm công tác tại đây, anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội…

Tháng 10.2018, anh được Giám đốc Công an tỉnh điều động, phân công giữ chức vụ Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an H.Đông Hải. Tháng 4.2019, anh tiếp tục được điều động giữ chức vụ Trưởng công an TT.Gành Hào, H.Đông Hải.

Tham gia triệt phá các băng tội phạm xuyên quốc gia

Trong quá trình công tác, thiếu tá Hiển đã tham mưu cho lãnh đạo xây dựng trên 100 kế hoạch phòng ngừa tội phạm, đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm. Đặc biệt, anh đã trực tiếp tham gia 15 chuyên án “khủng”, triệt phá các băng tội phạm liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Điển hình là trực tiếp tham gia chuyên án 314TRX, triệt xóa băng trộm cắp và tiêu thụ xe mô tô liên tỉnh, xuyên quốc gia. Thiếu tá Hiển kể qua quá trình điều tra từ đầu năm 2013 - 4.2014, chuyên án 314TRX đã triệt phá 25 băng nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản do Nguyễn Văn Kỳ (ngụ An Giang) cầm đầu. Kỳ đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm xe mô tô tại 18 tỉnh, TP từ Cà Mau đến Thừa Thiên-Huế. Lực lượng công an đã bắt tạm giam, khởi tố 120 nghi phạm thực hiện trót lọt trên 3.000 vụ trộm cắp xe mô tô và triệt phá đường dây tiêu thụ sang Campuchia. Riêng tỉnh Bạc Liêu, bắt và khởi tố 42 bị can, đã điều tra làm rõ 68 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cung cấp, chuyển hồ sơ 205 vụ trộm cắp xe mô tô do Kỳ cầm đầu, chuyển 70 nghi can cho 15 tỉnh, thành khác có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Trong quá trình công tác, thiếu tá Hiển còn trực tiếp tham gia hàng loạt chuyên án lớn khác như: Chuyên án 814CG đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. Qua quá trình điều tra đã bắt, xử lý 21 nghi phạm, điều tra làm rõ 92 vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh, thành trong khu vực; Chuyên án 116TR đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản. Qua điều tra đã bắt giữ 33 nghi phạm, làm rõ 112 vụ trộm trên địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang; Chuyên án 917CN đấu tranh, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Qua điều tra đã bắt, xử lý 18 nghi phạm, làm rõ trên 20 vụ lừa đảo qua mạng, liên quan nhiều tỉnh, TP trên cả nước, thu hồi hàng tỉ đồng trả bị hại.

Thiếu tá Huỳnh Hồng Hiển được Bộ Công an tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2015 - 2020 ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, ngày 17.9.2017, thiếu tá Hiển còn trực tiếp xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng trinh sát phục kích bắt quả tang 3 nghi phạm đang vận chuyển hàng cấm là ngà voi từ ngoài khơi vùng biển vào khóm Nhà Mát, P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu. Tang vật thu giữ gồm 49 bao tải, bên trong chứa 749 đoạn ngà voi châu Phi, trọng lượng 1.422 kg. Đây là đường dây buôn lậu ngà voi xuyên quốc gia, với quy mô lớn.

Ổn định an ninh chính trị vùng ven biển

Theo thiếu tá Hiển, TT.Gành Hào có cảng biển quy mô lớn. Hằng ngày, lượng tàu cá ra vào cảng rất lớn, đặc biệt có hàng ngàn ngư dân khắp các tỉnh, thành hành nghề khai thác hải sản sinh sống ở Gành Hào. Do đó, công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn luôn được đặc biệt quan tâm.

Năm 2018, Công an tỉnh Bạc Liêu chọn TT.Gành Hào để thực hiện mô hình công an chính quy đầu tiên tại cơ sở. Sau khi được tăng cường về cơ sở, thiếu tá Hiển đã chủ động trực tiếp gặp gỡ ngư dân để tuyên truyền không tham gia các tệ nạn xã hội như: đá gà, đánh bài ăn tiền; mua bán sử dụng trái phép chất ma túy… nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Hướng dẫn chặt chẽ công tác quản lý hành chính, nhân hộ khẩu; thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; công tác phòng cháy chữa cháy; cải cách thủ tục hành chính được người dân đánh giá cao. Đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, phòng chống tội phạm theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình công tác tại TT.Gành Hào, thiếu tá Hiển đã tổ chức 455 cuộc, với hơn gần 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra, sắp xếp trật tự đô thị, đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, sắp xếp trật tự vỉa hè, lòng lề đường.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự vùng ven biển Gành Hào, thiếu tá Huỳnh Hồng Hiển và đơn vị đã tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện đồng bộ nhiều mô hình phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao. Điển hình là câu lạc bộ Nữ phòng chống tội phạm, mô hình Ngư dân tự quản trên biển. Sau thời gian vận động, đến nay mô hình Ngư dân tự quản trên biển đã thành lập được 13 tổ với 132 thành viên là ngư dân, chủ tàu cá. Mô hình này được Bộ Công an đánh giá cao, khuyến khích nhân rộng ra các địa phương khác.