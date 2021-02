Thực hư thông tin một người nước ngoài tử vong tại Hà Nội nghi do Covid-19

Cụ thể, thông tin được chia sẻ cho biết, ngày 13.2, một người quốc tịch Nhật Bản được phát hiện tử vong tại một khách sạn tại P.Quảng An (Q.Tây Hồ, Hà Nội). Công an Q.Tây Hồ và các phòng chức năng của Công an TP.Hà Nội đang phối hợp giải quyết theo quy định.